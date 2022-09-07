Брюссель, , 08:57 — REGNUM Власти Европейского союза хотят ограничить цену на российский природный газ до €50 за мегаватт-час, однако считают подобное решение авантюрой. Об этом 7 сентября сообщает американское издание Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии с предложениями по преодолению энергетического кризиса.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предлагаемый потолок цены на газ — €50 за мегаватт-час … что меньше пятой части нынешней спотовой цены, примет форму чрезвычайного законопроекта», — говорится в публикации.

При этом Европейская комиссия считает, что такое решение будет авантюрой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Евросоюза сами себе обрезали все возможности для получения дешёвого и качественного топлива перед зимой.