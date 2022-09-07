Брюссель, 7 сентября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Власти Европейского союза хотят ограничить цену на российский природный газ до €50 за мегаватт⋅час, однако считают подобное решение авантюрой. Об этом 7 сентября сообщает американское издание Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии с предложениями по преодолению энергетического кризиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Предлагаемый потолок цены на газ — €50 за мегаватт⋅час … что меньше пятой части нынешней спотовой цены, примет форму чрезвычайного законопроекта», — говорится в публикации.

При этом Европейская комиссия считает, что такое решение будет авантюрой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Евросоюза сами себе обрезали все возможности для получения дешёвого и качественного топлива перед зимой.