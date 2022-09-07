Оренбург, , 08:56 — REGNUM В Оренбурге судебная инстанция рассмотрит гражданское дело о 15 собаках в квартире многоэтажки, сообщили в Дзержинском райсуде города.

Собаки Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Истец указала, что этажом выше в квартире женщина содержит 15 собак. В последние семь лет хозяйка не выгуливает своих питомцев, и они испражняются прямо в жилище. В подъезде стоит невыносимый запах, а квартира истца неоднократно заливалась испражнениями собак.

Оренбурженка потребовала устранить нарушения ее прав как собственника жилья. С нерадивой соседки она просит взыскать компенсацию морального вреда. Рассмотрение дела назначено на 21 сентября.