Оренбург, 7 сентября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Оренбурге судебная инстанция рассмотрит гражданское дело о 15 собаках в квартире многоэтажки, сообщили в Дзержинском райсуде города.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собаки

Истец указала, что этажом выше в квартире женщина содержит 15 собак. В последние семь лет хозяйка не выгуливает своих питомцев, и они испражняются прямо в жилище. В подъезде стоит невыносимый запах, а квартира истца неоднократно заливалась испражнениями собак.

Оренбурженка потребовала устранить нарушения ее прав как собственника жилья. С нерадивой соседки она просит взыскать компенсацию морального вреда. Рассмотрение дела назначено на 21 сентября.