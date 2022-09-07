Москва, , 08:53 — REGNUM Власти Евросоюза сами себе обрезали все возможности для получения дешёвого и качественного топлива перед зимой. Об этом сегодня, 7 сентября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт RT на русском.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом Захарова подчеркнула, что простые жители стран Евросоюза «вынули медийные затычки из ушей» и вышли на улицы.

Как сообщало ИА REGNUM, «крестовый поход» Запада на Россию завершился провалом и позором, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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