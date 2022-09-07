Сеул, 7 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Южной Кореи Син Бом Чхоль встретился на полях «Сеульского оборонного диалога» с коллегами из Канады и ЮАР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи с заместителем министра обороны Канады Стефани Бек представитель Южной Кореи сообщил о разработке собственной стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе, а также выразил надежду на сотрудничество с Оттавой в данном вопросе.

Представительница Канады приветствовала желание Сеула расширить свою роль в регионе, а также предложила рассмотреть вопрос об укреплении сотрудничества в области оборонной науки и технологий.

В тот же день Син Бом Чхоль встретился с коллегой из ЮАР Табангом Макветла.

В ходе встречи представитель Южной Кореи высоко оценил развитие двусторонних отношений в различных областях. В свою очередь, представитель ЮАР выразил надежду на активизацию сотрудничества в сфере обороны.