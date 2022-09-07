Донецк, 7 сентября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Бандеровцы обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 7 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Отмечается, что очередной обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 08:30 и во время него по городу было выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчёт о работе своих представителей, посетивших Запорожскую АЭС.