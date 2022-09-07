Владивосток, 7 сентября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов стал участником дискуссионной площадки «Арендное жилье: перспективы развития» на Восточном экономическом форуме.

Сергей Носов

Читайте также: В Госдуме предлагают ввести государственные субсидии на найм жилья

Отмечается, что в настоящее время около 14% семей на Дальнем Востоке арендуют жильё. У ДОМ. РФ 16 таких проектов.

«Более 2 млн человек являются бюджетниками. Соцопросы показывают, что 60% жителей России готовы работать на Дальнем Востоке от года до долгосрочных перспектив, конечно, если людям будет где жить. Создание условий жизни для людей в арендном жилье — важный шаг для развития Дальнего Востока. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков докладывал о решениях, направленных на демографию и одно из решений — арендное жилье. Надеюсь, что мы найдем решение совместно с «ДОМ. РФ», что даст, в том числе, приток специалистов в округ», — сказала первый замгенерального директора по соцразвитию ОА «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Эльвира Нургалиева.

Сергей Носов подчеркнул, что инструмент по арендному жилью крайне важен для реализации на Дальнем Востоке.

«Во время этого форума постоянно говорится о необходимости привлечений высококвалифицированных специалистов, но приглашать абы куда не получится. Попытки обречены на провал. Новое жилье — причём арендная форма — приглашение специалиста по контракту — условия лучше, ведь менять привычное место жительства сложно. При комплексной застройке «Горохового поля» мы использовали такой подход. Есть живой интерес от приезжающих специалистов и от жителей региона. Можно жить в арендном жилье и связать свою жизнь с севером», — добавил губернатор Колымы.

Также губернатор предложил арендное жилье выдавать и работникам госуправления.

В ходе сессии отметили, что сейчас идет работа над формированием в России программы льготированной аренды с участием федерального бюджета. В случае если специалист приезжает по дефицитной специальности и включается в демографическую программу, условия должны быть ещё более лояльными.

Как сообщало ИА REGNUM, инфраструктурные облигации дадут новые возможности для строительства наемного жилья, отметила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»).