Новая Каховка, Украина, 7 сентября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Утром 7 сентября в Новой Каховке Херсонской области вновь сработали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города.

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«В городе воздушная тревога», — говорится в сообщении ВГА в телеграм-канале.

Уточняется, что системы ПВО Вооружённых сил России в Новой Каховке сработали два раза в период с 06:20 до 06:40 (совпадает с мск).

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 6 сентября, киевские боевики также обстреливали город ракетами. Только с ночи до полудня в Новой Каховке было зафиксировано восемь атак со стороны ВСУ.

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