Пермь, 7 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Пермском крае молодые предприниматели смогут субсидии на реализацию своих проектов. Размер грантов варьируется от 100 до 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На проекты молодых бизнесменов в 2022 году предусмотрено в общей сложности 40 млн рублей. Гранты будут выдавать по результатам конкурсного отбора.

Впервые на создание или развитие своего проекта смогут претендовать не только соцпредприятия, но и молодые бизнесмены в возрасте до 25 лет включительно. При этом предполагается софинансирование. Автор проекта вкладывает в его реализацию не менее 25% расходов.

Средства грантов можно тратить по 16 направлениям расходов, в том числе на аренду и ремонт помещения, приобретение оборудования, сырья и расходных материалов и даже на продвижение в социальных сетях.