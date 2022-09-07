Томск, 7 сентября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Томске перед судом предстанет 21-летний местный житель по уголовному делу о вандализме. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Томской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечный огонь

По данным следствия, в апреле 2022 года ночью обвиняемый сорвал с фасада здания Дворца творчества детей и молодёжи вывеску с изображением Монумента боевой и трудовой славы томичей и Вечного огня, и разорвал её на части. Ущерб от его действий был оценён в 43 тыс. рублей.

«За данное преступление может быть назначено наказание в виде исправительных работ до 1 года», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный инцидент произошёл в мае 2021 года в Северске. Ночью 17-летняя девушка сорвала несколько баннеров, посвящённых «Бессмертному полку».

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