Владивосток, 7 сентября 2022, 08:44 — REGNUM На сегодняшний день нет оснований для предположений о том, что коронавирус SARS-CoV-2 полностью исчезнет. Об этом 7 сентября заявила на Восточном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Анна Попова
Анна Попова
Government.ru

«Пока предполагать, что он совсем исчезнет, оснований нет. История эпидемиологии знает примеры, когда различные патогены приходили, «шумели» и потом уходили, а некоторые оставались», — сказала она в интервью РИА Новости.

При этом глава Роспотренадзора уточнила, что в данный момент SARS-CoV-2 ищет себе «место в сезоне», для чего меняет некоторые из своих свойств.

Также Попова рассказала, что каждые шесть месяцев появляется какой-то новый геновариант коронавируса с новыми свойствами, по-другому действующий на организм человека: легче или тяжелее, или же становясь более или менее заразным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент наблюдается значительное снижение заболеваемости COVID-19 в столичном регионе, и пандемия из него уходит.