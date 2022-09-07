Владивосток, , 08:44 — REGNUM На сегодняшний день нет оснований для предположений о том, что коронавирус SARS-CoV-2 полностью исчезнет. Об этом 7 сентября заявила на Восточном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Анна Попова Government.ru

«Пока предполагать, что он совсем исчезнет, оснований нет. История эпидемиологии знает примеры, когда различные патогены приходили, «шумели» и потом уходили, а некоторые оставались», — сказала она в интервью РИА Новости.

При этом глава Роспотренадзора уточнила, что в данный момент SARS-CoV-2 ищет себе «место в сезоне», для чего меняет некоторые из своих свойств.

Также Попова рассказала, что каждые шесть месяцев появляется какой-то новый геновариант коронавируса с новыми свойствами, по-другому действующий на организм человека: легче или тяжелее, или же становясь более или менее заразным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент наблюдается значительное снижение заболеваемости COVID-19 в столичном регионе, и пандемия из него уходит.