Калуга, , 09:07 — REGNUM Туризм напрямую влияет на развитие более 50 смежных отраслей, создает рабочие места, а развитие туризма в малых городах с богатой историей, сельского туризма — это хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса. Об этом 6 сентября заявил калужский губернатор Владислав Шапша по итогам заседания Госсовета по туризму 6 сентября во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Губернатор Владислав Шапша на заседании Госсовета по туризму (на переднем плане) ТАСС для пресс-службы правительства Калужской области

В ходе заседания Госсовета обсуждались предлагаемые меры господдержки проектов в области импортозамещения производства туристического оборудования и транспорта: автобусов, плавсредств, мотовездеходов, а также отечественных канатных дорог.

«Для нашего региона развитие туризма — одно из приоритетных направлений. В прошлом году Калужскую область посетили 2,7 млн человек. За шесть месяцев этого года — уже 1,4 млн туристов. Во время рабочих поездок по региону с главами администраций районов и городов обязательно обсуждаю эту тему. Богатейшая история, красивая природа, интересные проекты, в том числе в сфере АПК. Все это имеет огромный потенциал. И наша задача — его реализовать», — отметил Владислав Шапша.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мягкая сила» России: Путин поручил развивать внутренний туризм