Калуга, 7 сентября 2022, 09:07 — REGNUM Туризм напрямую влияет на развитие более 50 смежных отраслей, создает рабочие места, а развитие туризма в малых городах с богатой историей, сельского туризма — это хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса. Об этом 6 сентября заявил калужский губернатор Владислав Шапша по итогам заседания Госсовета по туризму 6 сентября во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
В ходе заседания Госсовета обсуждались предлагаемые меры господдержки проектов в области импортозамещения производства туристического оборудования и транспорта: автобусов, плавсредств, мотовездеходов, а также отечественных канатных дорог.
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