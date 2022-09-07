Владивосток, 7 сентября 2022, 08:42 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Чечни со столетним юбилеем. Глава государства позвонил руководителю республики Рамзану Кадырову в момент проведения основного мероприятия празднования 100-летия. Оно проходило во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева в Грозном.
Он напомнил, что 6 сентября 2002 года его отец — глава Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров — учредил новый праздник — День республики, который также называют Днем гражданского согласия и единения. В 2022 году Чечня также отмечает 100-летие образования Чеченской автономной области, которая была образована из Чеченского национального округа Горской АССР в 1922 году.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в настоящее время находится во Владивостоке, где принимает участие в VII Восточном экономическом форуме.
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