Владивосток, 7 сентября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Чечни со столетним юбилеем. Глава государства позвонил руководителю республики Рамзану Кадырову в момент проведения основного мероприятия празднования 100-летия. Оно проходило во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева в Грозном.

Телеграм-канал главы Чечни Рамзана Кадырова Владимир Путин и Рамзан Кадыров

«В ходе торжества мне позвонил президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин. И это был еще один очень приятный момент сегодняшнего дня. Владимир Владимирович поздравил нас со 100-летием образования республики и попросил меня передать чеченскому народу самые искренние добрые пожелания. Он поблагодарил всех чеченцев, которые одной семьей объединились с Ахматом-Хаджи Кадыровым и стали надежным оплотом государства. Я искренне благодарен Президенту России за столь высокое внимание!» — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что 6 сентября 2002 года его отец — глава Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров — учредил новый праздник — День республики, который также называют Днем гражданского согласия и единения. В 2022 году Чечня также отмечает 100-летие образования Чеченской автономной области, которая была образована из Чеченского национального округа Горской АССР в 1922 году.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в настоящее время находится во Владивостоке, где принимает участие в VII Восточном экономическом форуме.