Баку, , 08:42 — REGNUM Приграничные позиции вооружённых сил (ВС) Азербайджана были обстреляны воинскими подразделениями Армении. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

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По данным военного ведомства, обстрелы якобы продолжались с перерывами с 19:50 (18:50 мск) 6 сентября до 01:20 (00:20 мск) 7 сентября.

«Подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении населённых пунктов Зяйлик Кельбаджарского района и Ахмедли Лачинского района», — говорится в сообщении.

В минобороны заявили, что азербайджанская сторона приняла соответствующие ответные меры. Накануне в Баку обвинили Ереван в интенсивных обстрелах в последнее время.

Стоит отметить, что в Азербайджане в течение лета регулярно обвиняли армянскую сторону в обстрелах. Ереван каждый раз опровергает обвинения.

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