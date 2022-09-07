Владивосток, 7 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. На VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке Камчатка представила инвестиционный проект «Парк «Три вулкана», который создаст туристский кластер международного класса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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«Туризм занимает ключевое место в стратегии социально-экономического развития Камчатского края и стратегии развития Петропавловска-Камчатского. Это самая быстрорастущая отрасль экономики. Развитие туризма сопряжено с потрясающей красотой Камчатки, но наша основная ставка делается на вполне выверенный подход, который основан на формировании кластеров, когда вокруг точки притяжения, оправданной природной красотой, формируется среда проживания и инфраструктура, позволяющая вовлечь в оказание туристического продукта местных жителей», — рассказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Парк «Три вулкана» задаст высокий уровень сервиса, к которому должна в дальнейшем прийти вся туристическая инфраструктура края. Парк объединит сопку Горячая, вулканы Вилючинский и Мутновский, бухту Вилючинская. На его территории будет построена гостиница, 48 км горнолыжных трасс, две канатные дороги, семь подъёмников, два обустроенных туристических лагеря.

Как сообщало ИА REGNUM, на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке соглашения о развитии туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» с корпорацией «Туризм. РФ» подписали глава Дагестана Сергей Меликов, губернаторы Хабаровского края Михаил Дегтярёв, Приамурья Василий Орлов, Магаданской области Сергей Носов и Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов.