Джакарта, , 08:39 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо уверен в профиците торгового баланса Индонезии с Китаем в этом году, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам президента, правительство Индонезии прекратило экспорт никелевой руды и разрешило только переработанные продукты. Правительство также построит медеплавильный завод, который сможет начать работу в 2024 году. Глава государства оценил, что с помощью этого проекта общественность увидит добавленную стоимость меди, которая экспортируется Индонезией более 50 лет.

Индонезия также намерена прекратить экспорт сырого боксита.

«Отсюда видно, что торговый баланс с Китаем всегда был минус $13 млрд в 2014 году, а в 2021 году торговый баланс будет минус $2,4 млрд», — заявил Джоко Видодо на семинаре с индонезийскими экономистами.

«В этом году мы убеждаемся, что у нас есть профицит с Китаем, я уверен. Потому что мы не экспортируем сырье», — пояснил президент.

Кроме того, глава Индонезии заявил, что в торговом балансе Индонезии также зафиксировано положительное сальдо с Соединенными Штатами в размере до $14,4 млрд.

Положительное сальдо торгового баланса Индонезии с Индией в настоящее время достигает $5,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Юго-Восточной Азии Тяндра Адитама предупредил правительство и граждан Индонезии о загадочной пневмонии, которая была недавно обнаружена в Аргентине.

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