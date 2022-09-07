Уфа, 7 сентября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Три человека скончались от мышиной лихорадки в 2022 году в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по региону Галина Пермина на совещании в администрации города Уфы.

Alexas_Fotos Мышь

Он сообщила, что за восемь месяцев текущего года в Башкирии мышиной лихорадкой всего заболело 1106 человек.

«Три случая, к сожалению, закончились летально», — сообщила Пермина.

Она также сообщила, что в Уфе было зарегистрировано почти 600 случаев заболевания мышиной лихорадкой.

Отмечается, что 82% заболевших — это взрослые жители в возрасте от 20 до 60 лет, при этом 70% из них являются мужчинами.

Пермина также сообщила о том, что 25% заболевших мышиной лихорадкой жителей Уфы назвали предполагаемыми местами заражения городские парки.