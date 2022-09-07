Белгород, 7 сентября 2022, 08:35 — REGNUM Высокий уровень террористической опасности в Белгородской области будет действовать ещё как минимум несколько недель. Об этом 7 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«До 22 сентября в регионе действует жёлтый уровень террористической опасности», — написал глава региона в телеграм-канале.
Гладков отметил, что это позволяет региональным властям правильно скоординировать усилия разных органов и повышать бдительность.
«Все эти меры необходимы в текущих условиях», — подчеркнул руководитель областной администрации.
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Как сообщало ИА REGNUM, после начала специальной военной операции России по защите Донбасса ВСУ постоянно наносят удары по приграничным территориям РФ, в частности, по Белгородской области. 11 апреля здесь был введён высокий уровень террористической опасности, который неоднократно продлевался.
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