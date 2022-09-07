Белгород, 7 сентября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Высокий уровень террористической опасности в Белгородской области будет действовать ещё как минимум несколько недель. Об этом 7 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Beladm.ru Белгород

«До 22 сентября в регионе действует жёлтый уровень террористической опасности», — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков отметил, что это позволяет региональным властям правильно скоординировать усилия разных органов и повышать бдительность.

«Все эти меры необходимы в текущих условиях», — подчеркнул руководитель областной администрации.

Читайте также: Белгородские власти продлили режим высокой терропасности

Как сообщало ИА REGNUM, после начала специальной военной операции России по защите Донбасса ВСУ постоянно наносят удары по приграничным территориям РФ, в частности, по Белгородской области. 11 апреля здесь был введён высокий уровень террористической опасности, который неоднократно продлевался.

Также по теме: Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Кистер со стороны ВСУ