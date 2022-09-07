Чита, 7 сентября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкальского края обеспокоена участившимися нарушениями законодательства в сфере обращения с безнадзорными животными. Как сообщает 7 сентября телеграм-канал надзорного ведомства со ссылкой на данные минздрава региона, по состоянию на 31 августа 2022 г. в медицинские организации поступило 665 обращений об укусах животными, среди обратившихся 278 несовершеннолетних, 25 инвалидов, 31 гражданин пенсионного возраста.

Екатерина Шилкина ИА REGNUM Собака

Приведенные статистические данные свидетельствуют о необоснованно большом количестве нападений животных на людей, одной из основных причин которых является ненадлежащее исполнение обязанностей ответственными должностными лицами в указанной сфере.

В соответствии с региональным законом полномочия, связанные с обращением с безнадзорными животными, в том числе их отлов и транспортировка, с марта 2021 г. переданы муниципальным органам, которые посредством заключения муниципальных контрактов организуют реализацию делегированных полномочий. Несмотря на увеличение с 29,1 до 32,6 млн рублей по сравнению с 2021 г., финансирование в данной сфере являлось недостаточным, в связи с чем прокуратурой Забайкальского края приносились замечания на проект регионального бюджета на 2022 г. (фактическая потребность на реализацию полномочий по обращению с животными без владельцев составляет 59,6 млн рублей), которые не были учтены при принятии нормативного правового акта.

В феврале 2022 г. прокуратура края направила в суд заявление о понуждении правительства края представить органам местного самоуправления дополнительные финансовые средства в размере 27 млн рублей. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, в настоящее время решение суда исполнено. Постановлением правительства Забайкалья от 22 марта 2022 г. № 95 на организацию соответствующих мероприятий дополнительно выделены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере 40 млн рублей.

Средства доведены до органов местного самоуправления, в рамках которых заключаются новые муниципальные контракты. Прокурорами в каждом случае оценивается целевое использование денежных средств, соблюдение требований законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд.

В деятельности региональной Государственной ветеринарной службы прокуратурой выявлены факты неосуществления контроля за расходованием бюджетных средств; непроведения профилактических мероприятий в отношении организаций, осуществляющих отлов и содержание безнадзорных животных; ненадлежащего исполнения полномочий по формированию заявок на финансирование субвенций на организацию строительства приютов для животных; длительного принятия нормативного акта, регулирующего вопросы предоставления субсидии предпринимателям с целью создания приютов. В целях их устранения в адрес ведомства внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января 2022 года в правоохранительные органы села Домна Читинского района Забайкальского края поступило сообщение об исчезновении семилетней девочки. Вскоре тело ребенка было найдено на одном из пустырей — девочку загрызли бездомные собаки.

В июле 2022 года прокуратура Забайкалья только через суд добилась возложения обязанностей организовать деятельность по обращению с безнадзорными животными на администрацию Газимуро-Заводского района.

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