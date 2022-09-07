Донецк, , 08:34 — REGNUM Киевский и Куйбышевский районы Донецка были обстреляны вооружёнными формированиями бандеровцев. Об этом 7 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Киевского и Куйбышевского районы Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 07:45 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 08:00 и в 08:20 бандеровцы выпустили еще восемь и четыре снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова написала, что либеральные правительства Запада много лет лгут населению о своем высоком технологическом потенциале. На самом деле он уже давно истощен.