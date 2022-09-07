Москва, , 08:33 — REGNUM В Совфеде убеждены, что США и страны Европы начнут давить на МАГАТЭ.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

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МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам инспекции на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. В докладе агентство призвало к прекращению огня и к созданию защитной зоны вокруг станции, однако так и не назвало виновника обстрелов.

«Уверен, что США и их европейская обслуга сейчас начнут давить на МАГАТЭ и в любом случае откажутся дать указание Киеву прекратить провокации и обстрелы станции», — рассуждает сенатор Андрей Клишас в телеграм-канале.

По его мнению, в лучшем случае доклад МАГАТЭ просто проигнорируют.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после доклада МАГАТЭ Киев продолжил обстреливать Энергодар и Запорожскую АЭС, после обстрелов радиационный фон сохраняется в норме.