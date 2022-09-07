Пермь, , 08:32 — REGNUM В Пермском крае заметно похолодало. В северной части региона 6 сентября дневная температура воздуха уже не достигла отметки +10˚С, сообщили в ГИС-Центре Пермского государственного национального исследовательского университета.

Заморозки

Не исключено, что 7 сентября такой температурный порог будет пройден и в Перми. Пик затяжного похолодания прогнозируется на субботу, 10 сентября.

В ночь на 10 сентября ожидаются заморозки. Столбик термометра может опуститься до — 3˚С. Пермь может побить температурный рекорд в -1,2˚С.