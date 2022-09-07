Биробиджан, 7 сентября 2022, 08:34 — REGNUM Житель Биробиджана Евгений Филинский добровольно ушёл защищать Родину и республики Донбасса, осознанно приняв такое решение. В благодарственном письме командир отряда назвал его «образцом для личного состава роты», а в служебной характеристике — бойцом, который «в условиях, сопряженных с риском для жизни, внес значительный вклад в защиту государственных интересов Российской Федерации», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе правительства ЕАО.
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Он считает, что в таких условиях становятся ясны и понятны цели, которые в обычной жизни часто бывают размыты, на первый план выходят приоритеты. На спецоперации биробиджанец управлял автомобилем «Урал» в составе добровольческого отряда «Барс-4», неоднократно уводил людей и технику из-под обстрелов.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле аппарат «MAVIC3», обладающий самыми современными характеристиками, передали в войсковую часть Еврейской автономии депутаты регионального законодательного собрания. Оборудование они приобрели по просьбе военнослужащих, участвующих в спецоперации России в защиту Донбасса.