Биробиджан, 7 сентября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Житель Биробиджана Евгений Филинский добровольно ушёл защищать Родину и республики Донбасса, осознанно приняв такое решение. В благодарственном письме командир отряда назвал его «образцом для личного состава роты», а в служебной характеристике — бойцом, который «в условиях, сопряженных с риском для жизни, внес значительный вклад в защиту государственных интересов Российской Федерации», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе правительства ЕАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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«На самом деле ты идёшь туда за народ, который по сути неделим. Его делили по политическим событиям, но он остался единым», — отмечал Евгений Филинский.

Он считает, что в таких условиях становятся ясны и понятны цели, которые в обычной жизни часто бывают размыты, на первый план выходят приоритеты. В спецоперации биробиджанец управлял автомобилем «Урал» в составе добровольческого отряда «Барс-4», неоднократно уводил людей и технику из-под обстрелов.

«А кому ещё идти? Мальчонке, которому 18–19 лет? А тебе потом не будет стыдно смотреть, когда он погибнет? Так и рождается патриотизм, по сути дела», — уверен Евгений Филинский.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле аппарат MAVIC3, обладающий самыми современными характеристиками, передали в войсковую часть Еврейской автономии депутаты регионального Законодательного собрания. Оборудование они приобрели по просьбе военнослужащих, участвующих в спецоперации России в защиту Донбасса.