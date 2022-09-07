Энергодар, Украина, 7 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчёт о работе своих представителей, посетивших Запорожскую АЭС. Документ размещён 6 сентября на сайте организации.

ИА REGNUM Запорожская АЭС (ЗАЭС)

Делегация МАГАТЭ зафиксировала повреждения объектов станции, в том числе специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Дальнейшие обстрелы могут привести к повреждениям, которые спровоцируют выброс радиоактивных материалов, поэтому в МАГАТЭ призвали «прекратить обстрелы на площадке и в её окрестностях немедленно».

Представители агентства предложили создать вокруг АЭС «охранную зону ядерной безопасности и защиты». Для этого потребуется согласие всех соответствующих сторон.

Также в отчёте говорится о необходимости обеспечить цепочки поставок для безопасности станции и гарантировать коммуникацию ЗАЭС со всеми внешними организациями.

Для отработки эффективного реагирования в случае аварийной ситуации следует провести учения, полагают в МАГАТЭ. Представители организации готовы с этим помочь.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси посетила ЗАЭС на минувшей неделе. Представители Росатома и сотрудники станции провели прибывших по АЭС и показали следы обстрелов со стороны киевских войск. Позже Гросси заявил, что не может утверждать, кто именно обстреливает ЗАЭС, так как это «не только выходит за рамки мандата МАГАТЭ, но и требует огромного потенциала».

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