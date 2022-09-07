Москва, , 08:28 — REGNUM Ключевым партнёром России неизбежно будет Китай, влияние американского доллара на российскую экономику уменьшится в пользу рубля и юаня. Об этом 7 сентября заявил журналистам в ходе онлайн пресс-конференции на Восточном экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф.

Герман Греф Kremlin.ru

Как отметил Греф, на данный момент традиционный наиболее крупный российский партнер — Европа — выпал, экономика РФ ориентирована на экспорт и в результате этого, по его мнению, крупнейшим партнёром России станет Китай.

При этом глава Сбербанка указал, что, как он считает, зависимость РФ от самых крупных партнёров на востоке и в первую очередь — от Китая, будет увеличиваться

«Я бы называл это термином «развитие сотрудничества», и для экспортоориентированной экономики неизбежным должны быть ключевые партнеры, и Китай таким ключевым партнером России неизбежно станет», — сказал он.

Также Греф уточнил, что, соответственно, из-за этого будет замещаться роль доллара США и евро в экономики РФ на юань.

«Я не думаю, что Россия вернется в такую же ситуацию влияния доллара на внутреннюю экономику, скорее всего, что будет расти значение собственной валюты объективно. В какой-то части произойдет замещение несколькими крупными валютами, в первую очередь юанем, конечно, доллара и евро», — пояснил глава Сербанка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что прогноз по спаду экономики России в 2022 году снижен возглавляемой им кредитной организацией с 7% до 4,5%.