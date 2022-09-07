Чэнду, Китай, , 08:27 — REGNUM В результате землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего 5 сентября в уезде Лудин провинции Сычуань на юго-западе Китая, погибли 74 человека, пропавшими без вести считаются ещё 26 жителей. Об этом 7 сентября сообщает газета Чэнду Шанбао.

Землетрясение Smchealth.org

По последним данным, 40 человек погибли в Ганьнань-Тибетском автономном округе, ещё 170 жителей округа пострадали. В городе Яань погибли 34 человека, ещё 89 получили различные травмы.

В настоящее время в пострадавшие районы экстренно перебрасывается материальная помощь, в первую очередь — палатки, одеяла, одежда, питьевая вода и продукты питания.

Как сообщало ИА REGNUM, более 2700 военнослужащих НОАК и сотрудников полиции были направлены в уезд Лудин китайской провинции Сычуань для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

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