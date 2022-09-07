Тбилиси, , 08:27 — REGNUM Вашингтон будет поощрять грузинские власти сделать всё, что они смогут для давления на Россию. Об этом 6 сентября заявила посол США в Грузии Келли Дегнан на конференции «Слава [б. УССР]», проходящей в Тбилиси.

Келли Дегнан Ge.usembassy.gov

Ей задали вопрос, что делают США для противодействия тому, что граждане России могут приехать в Грузию, купить санкционную продукцию, например, запчасти для автомобиля, и вывезти в РФ.

«В результате нашего продолжительного партнёрства мы очень тесно работаем с таможенной и пограничной полицией, чтобы попытаться закрыть возможности лазеек в портах и на границах», — сказала американский посол.

Дегнан отметила, что барьеры могут срабатывать не на 100%, но посольство продолжит работу, чтобы добиться максимального охвата. Она также заявила, что Национальный банк Грузии сразу подчинился финансовым санкциям против России.

Напомним, Грузия не стала вводить антироссийские санкции, но исполняет те, что введены западными странами. В то же время вырос поток товаров, идущих через грузинскую территорию в РФ.

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