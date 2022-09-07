Москва, 7 сентября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Неординарное решение минобороны Эстонии о подготовке к оккупации спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил отсутствием психиатра в ведомстве.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Володин обратил внимание на сообщения СМИ о том, что министерство обороны Эстонии готовится к оккупации: планирует уйти в подполье и создавать конспиративные квартиры и тайники для хранения продуктов питания и снаряжения.

«Происходящее иначе как отсутствием психиатра в минобороны Эстонии не объяснить. Выход один: направить из России. В составе гуманитарной миссии», — отметил спикер Госдумы в телеграм-канале.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, портал государственного телерадиовещания Эстонии объявил о том, что страна готовится к организации вооруженного партизанского сопротивления при возможной оккупации. Министерство обороны готовит законопроект, который даст силам обороны полномочия заниматься подготовкой вооруженного сопротивления на оккупированных территориях, создавая для этого агентурные сети и поддерживающую инфраструктуру, например, конспиративные квартиры и тайники для хранения снаряжения.

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