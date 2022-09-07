Москва, , 08:24 — REGNUM Либеральные правительства Запада много лет лгут населению о своем высоком технологическом потенциале. На самом деле он уже давно истощен. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По её словам, западные монополии на корню скупали все новшества, которые могли составить им конкуренцию или были полезны для их развития.

«Это была скупка, а чаще всего промышленный шпионаж и настоящее воровство новаторских идей и технологических достижений», — считает Захарова.

ИА REGNUM ранее сообщало, санкции против России и отказ от российского газа угрожают экономике самой Европы, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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