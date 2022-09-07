Москва, 7 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Либеральные правительства Запада много лет лгут населению о своем высоком технологическом потенциале. На самом деле он уже давно истощен. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По её словам, западные монополии на корню скупали все новшества, которые могли составить им конкуренцию или были полезны для их развития.

«Это была скупка, а чаще всего промышленный шпионаж и настоящее воровство новаторских идей и технологических достижений», — считает Захарова.

ИА REGNUM ранее сообщало, санкции против России и отказ от российского газа угрожают экономике самой Европы, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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