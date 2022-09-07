Лондон, , 08:23 — REGNUM Советы новому премьер-министру Великобритании Лиз Трасс дал кот Ларри с Даунинг-стрит, занимающий уже более десяти лет почётную должность Главного Мышелова Резиденции Правительства страны. Запись была сделана 6 сентября в личном аккаунте кота Ларри в Twitter.

Резиденция премьер-министра на Даунинг-стрит Sergeant Tom Robinson RLC. MOD

«Только что я сказал Трасс то же самое, что и Джонсону, когда он устроился на работу: работай усердно, следуй правилам, относись к людям с уважением и никогда не ври населению», — сказано в сообщении главного мышелова с Даунинг-стрит.

Также кот Ларри выразил надежду на то, что новый премьер-министр слушала его внимательнее, чем её предшественник, Джонсон.

Кот Ларри занимает должность Главного Мышелова Резиденции Правительства (Chief Mouser to the Cabinet Office)Великобритании с февраля 2011 года. С тех пор кот стал практически культовой фигурой в стране, его аккаунт в Twitter очень популярен, у кота всегда есть своё «мнение» по важным для страны вопросам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что королева Великобритании Елизавета II одобрила назначения министров в правительстве нового премьер-министра страны Лиз Трасс.

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