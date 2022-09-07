Томск, 7 сентября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В Томской области возбуждены уголовные дела по фактам незаконного производства и сбыта медицинских изделий и халатности главного врача одной из больниц Томска. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По версии следствия, сотрудники фирмы по производству медицинского оборудования незаконно изготовили две кислородные станции контейнерного типа уличного размещения, которые закупила томская больница.

Главврач ввёл оборудование, не соответствовавшее нормативной документации, в эксплуатацию для ковидного госпиталя. В результате бюджету региона был причинён ущерб в размере около 17 млн рублей.

«Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе перед судом предстал главный врач Чаинской районной больницы по обвинению в присвоении бюджетных средств.

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