Асунсьон, , 08:23 — REGNUM Неизвестный застрелил парагвайского журналиста Умберто Коронеля в городе Педро-Хуан Кабальеро на границе Парагвая с Бразилией, сообщило агентство Reuters.

Стрельба Цитата из кф Путь Карлито. Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США

Он работал на радиостанции Amambay, принадлежащей семье бывшего городского главы Хосе Карлоса Асеведо, убитого в мае этого года. Убийство журналиста произошло возле здания радиостанции.

Преступник подъехал к Коронелю на мотоцикле и выстрелил ему в спину. На месте происшествия сотрудники полиции нашли 10 оружейных гильз. В июне журналист заявил, что он и его коллега получили сообщения с угрозами о расправе.

Город Педро-Хуан Кабальеро считается самым опасным в Парагвае, поскольку он стал привлекательным местом для ряда бразильских преступных группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в департаменте Магдалена на севере Колумбии в результате вооруженного нападения погибли двое колумбийских журналистов — Лейнер Монтеро и Дилия Контрерас.

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