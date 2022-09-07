Берёзовский, Свердловская область, 7 сентября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Берёзовском Свердловской области местный житель предстал перед судом по обвинению в жестоком обращении с животными. Мужчина сбросил с балкона кошку, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Инцидент произошёл в 2021 году. Уралец находился в состоянии алкогольного опьянения, когда решил сбросить кошку с балкона пятого этажа собственной квартиры. В результате животное получило повреждения, от которых скончалось.

Берёзовский городской суд приговорил мужчину к одному году восьми месяцам условно. Однако с таким приговором не согласилась прокуратура. Ведомство посчитало наказание слишком мягким, указав, что уралец ранее был судим. Новое преступление он совершил спустя не более двух лет после отбывания наказания.

Свердловский областной суд изменил решение суда низшей инстанции и приговорил мужчину к одному году восьми месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.