Пермь, , 08:22 — REGNUM Семьи погибших во время ЧП на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, когда первокурсник устроил расстрел людей, подали иски о компенсации морального вреда в общей сложности на 18 млн рублей, сообщают СМИ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сумма каждого иска варьируется от 3 до 5 млн рублей. О требовании компенсации родственники жертв преступления заявили, когда выступали в качестве потерпевших.

Напомним, в Пермский краевой суд начал рассматривать громкое дело пермского стрелка. Вооруженный студент 20 сентября 2021 года устроил расстрел людей на территории вуза. Погибли шесть человек.

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