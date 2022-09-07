Сеул, 7 сентября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин встретился 6 сентября с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Лаоса Салымсаем Коммиситом, с которым обсудил двусторонние отношения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи стороны выразили надежду на то, что Всестороннее региональное экономическое партнерство вступит в силу в течение текущего года. Они также разделили необходимость укрепления сотрудничества в ряде областей, включая торговлю и инвестиции.

Пак Чин призвал Лаос играть более активную роль в укреплении связей между Южной Кореей и АСЕАН, Южной Кореей и странами бассейна Меконг (Лаос, Камбоджа, Мьянма, Вьетнам и Таиланд), а также попросил лаосское правительство поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

В свою очередь, Салымсай Коммисит пообещал поддержать южнокорейские компании, которые планируют выйти на рынок Лаоса.