Москва, , 08:20 — REGNUM По итогам дня 6 сентября цена на нефть марки Brent снизилась на 2,33%, до $92,89 за баррель. Снижение котировок вызвано укреплением доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти

Также снижение цен на нефть вызвано на фоне сохраняющихся опасений из-за перспектив спроса. Доллар укрепляется на фоне ослабления единой валюты из-за энергетического кризиса.

Ближайшим уровнем поддержки по Brent выступает отметка $90 за баррель. На нем покупатели могут попытаться перехватить инициативу, но для этого необходимо отсутствие негативного информационного фона.

Если котировки уйдут ниже $90 можно будет увидеть падение до $82 на фоне закрытия лонгов и срывания по ним защитных стопов.

Сегодня, 7 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела на 1,50%, до $91,50. Индекс доллара пытается прорваться к новому уровню 111 пунктов.

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