Владивосток, 7 сентября 2022, 08:19 — REGNUM Теплоснабжение Байкальска (Иркутская область) с применением газовых котельных стала одной из тем рабочей встречи губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и его заместителем Виталием Маркеловым на Восточном экономическом форуме.

Вопросы автономной газификации теплоисточников Центральной экологической зоны Байкальской природной территории обсудили на ВЭФ
Вопросы автономной газификации теплоисточников Центральной экологической зоны Байкальской природной территории обсудили на ВЭФ
Правительство Иркутской области

«Наши встречи с руководством «Газпрома» носят регулярный характер. Идет поиск вариантов развития сотрудничества. Важное направление, которое мы сегодня рассматриваем, — возможность участия «Газпрома» в переводе на голубое топливо теплоисточников в Байкальске. Модернизация системы коммунальной инфраструктуры города с применением современных экологических стандартов — это поручение Президента РФ Владимира Путина. Байкальск должен стать первым экогородом России», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним, что по итогам XXV Петербургского международного экономического форума Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с Правительством Иркутской области и государственной корпорацией развития «ВЭБ. РФ» утвердить программу социально-экономического развития Байкальского муниципального образования до 2040 года, предусмотрев в ней мероприятия по модернизации городской среды и системы коммунальной инфраструктуры.

По поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева в настоящее время рассматривается вопрос об организации теплоснабжения города Байкальска с применением газовых котельных.

По прогнозам, потребность в сжиженном углеводородном газе для теплоисточников Байкальска к 2024 году составит 17,5 тыс. тонн с увеличением к 2035 году до 35 тыс. тонн. Потребность в сжиженном природном газе к 2024 году может достичь 24 тыс. тонн, к 2035 году — 48 тыс. тонн.

В масштабах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории прогнозируемая потребность для теплоисточников оценивается в 83 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа, 115 тыс. тонн сжиженного природного газа в год, или 159 млн м3/год природного сетевого газа.

Параллельно изучается вопрос использования для отопления электрической энергии.

Напомним, VII Восточный экономический форум — 2022 стал ключевой международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. В 2022 году его главная тема: «На пути к многополярному миру». Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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