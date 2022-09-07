Владивосток, 7 сентября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Теплоснабжение Байкальска (Иркутская область) с применением газовых котельных стала одной из тем рабочей встречи губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и его заместителем Виталием Маркеловым на Восточном экономическом форуме.

Правительство Иркутской области Вопросы автономной газификации теплоисточников Центральной экологической зоны Байкальской природной территории обсудили на ВЭФ

«Наши встречи с руководством «Газпрома» носят регулярный характер. Идет поиск вариантов развития сотрудничества. Важное направление, которое мы сегодня рассматриваем, — возможность участия «Газпрома» в переводе на голубое топливо теплоисточников в Байкальске. Модернизация системы коммунальной инфраструктуры города с применением современных экологических стандартов — это поручение Президента РФ Владимира Путина. Байкальск должен стать первым экогородом России», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним, что по итогам XXV Петербургского международного экономического форума Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с Правительством Иркутской области и государственной корпорацией развития «ВЭБ. РФ» утвердить программу социально-экономического развития Байкальского муниципального образования до 2040 года, предусмотрев в ней мероприятия по модернизации городской среды и системы коммунальной инфраструктуры.

По поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева в настоящее время рассматривается вопрос об организации теплоснабжения города Байкальска с применением газовых котельных.

По прогнозам, потребность в сжиженном углеводородном газе для теплоисточников Байкальска к 2024 году составит 17,5 тыс. тонн с увеличением к 2035 году до 35 тыс. тонн. Потребность в сжиженном природном газе к 2024 году может достичь 24 тыс. тонн, к 2035 году — 48 тыс. тонн.

В масштабах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории прогнозируемая потребность для теплоисточников оценивается в 83 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа, 115 тыс. тонн сжиженного природного газа в год, или 159 млн м3/год природного сетевого газа.

Параллельно изучается вопрос использования для отопления электрической энергии.

Напомним, VII Восточный экономический форум — 2022 стал ключевой международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. В 2022 году его главная тема: «На пути к многополярному миру». Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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