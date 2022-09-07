Москва, , 08:18 — REGNUM Правительство России продлит параллельный импорт на весь 2023 год. Соответствующее решение уже подготовлено. Об этом 7 сентября сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом он отметил, что говорить о продлении этой меры после 2023 года пока рано.

«Пока речь идёт о продлении на 2023 год, а там уже как сложится», — пояснил министр.

При этом, по его словам, в 2024 году и далее механизм такого импорта будет зависеть от ситуации с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке», — указал глава Минпромторга.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила продлить параллельный импорт товаров в Россию на 2023 год. Соответствующее письмо организация готовилась направить в Минпромторг России. Как пояснил президент АКИТ Артём Соколов, в противном случае участники рынка опасаются столкнуться с нехваткой товаров.

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