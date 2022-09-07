Владивосток, , 08:17 — REGNUM На данный момент наблюдается значительное снижение заболеваемости COVID-19 в столичном регионе, и пандемия из него уходит. Об этом 7 сентября заявила на Восточном экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Анна Попова Government.ru

«Пандемия уходит из столичного региона. Сегодня снижается заболеваемость там, куда вирус пришел первым. Если мы в сентябре все будем делать правильно, то второго подъема мы можем избежать, по крайней мере COVID-19, будет только ОРВИ», — сказала она в интервью РИА Новости.

При этом Попова указала, что сложившаяся в настоящее время ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в полной мере оправдала ранее сделанный прогноз о том, что увеличение случаев заражение наблюдалось в течение пяти недель, затем заболеваемость вышла на «платформу» и потом началось её снижение.

«На прошедшей неделе снижение заболеваемости в Москве значимое уже — на 16%, в Московской области — на 19%, в Санкт-Петербурге — на 26%», — добавила глава Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дополнительные ограничительные меры, связанные с COVID-19, сегодня в России не нужны.