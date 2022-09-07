Владивосток, , 08:12 — REGNUM Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на Восточном экономическом форуме 6 сентября спел на сцене известную песню «Гудбай, Америка».

Андрей Костин Kremlin.ru

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В сети разошлось видео, на котором Андрей Костин с солистом группы «Наутилус Помпилиус» Вячеславом Бутусовым поёт песню «Прощальное письмо» или «Гудбай, Америка».

«Мне стали слишком малы, твои тертые джинсы. Нас так долго учили любить твои запретные плоды. Гудбай, Америка», — спели они дуэтом.

Глава ВТБ четыре года назад попал под санкции США — въезд в страну ему запрещён.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты пытаются при помощи санкций не только нанести экономический ущерб России, но и избавиться от конкурента на мировой политической арене, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации России по экономической политике Константин Долгов в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.