Уфа, 7 сентября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. 4,8 млн рублей направят из средств федерального бюджета на организацию марафона в Уфе в 2023 году. Об этом сообщили на совещании в городской администрации.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

Сообщается, что эти средства поступят в городскую казну в рамках поддержки событийного туризма.

Глава администрации городаРатмир Мавлиев заявил, что качество мероприятия должно улучшаться, а также увеличиваться количество участников.

«Я сам принимал участие в марафоне, пробежал 10 км. Для меня это была новая дистанция, достаточно не просто, но в то же время очень интересно. На город можно посмотреть с другой стороны — как деревья высаживаем, как реконструкция тротуаров ведётся», — заявил Мавлиев.

Он сообщил, что в марафоне в Перми приняли участие 11 тысяч человек.

«Нам есть куда расти. Наш марафон должен быть качественным во всех смыслах: и маршруты интересные, больше точек активности, музыки, оркестров», — поручил чиновникам глава администрации города.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году Уфимский марафон объединил 5,5 тысяч участников из 23 стран, 35 регионов, 245 городов.