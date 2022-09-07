Владивосток, 7 сентября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Усть-Янский и Верхоянский арктические районы Якутии намерены развивать как части горнопромышленного кластера. Соответствующее соглашение подписали на VII Восточном экономическом форуме представители Минвостокразвития России, Минприроды и Госкорпорации «Росатом», сообщил в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.

Дарья Драй ИА REGNUM ВЭФ-2022

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«Республика возьмёт на себя строительство социальных объектов в поселках Усть-Куйга и Депутатский, села Хайыр, обновление жилищного фонда, в том числе за счет строительства новых жилых кварталов, снос ветхого и аварийного жилья», — отметил глава региона.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поможет Якутии обеспечить арктические территории высокоскоростным интернетом. В том числе, надёжная связь появится и в горнопромышленном кластере в Усть-Янском районе. Этот муниципалитет и Верхоянский район намерены развивать как экономически, так и социально, заверил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, посёлок Черский в Нижнеколымском районе Якутии намерены сделать независимым от поставок электричества. Там хотят построить новую дизельную электростанцию.