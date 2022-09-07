Владивосток, , 08:10 — REGNUM На Восточном экономическом форуме прошла сессия «Киноиндустрия и анимация Севера и Востока: новые рынки и технологии». Модератором площадки выступил Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.

Роман Карманов Пресс-служба ПФКИ

Участниками дискуссии о настоящем и будущем российского кинематографа, анимационного искусства и их развитии на Дальнем Востоке и Севере России стали: губернатор Ханты-Мансийского Автономного округа — Югра Наталья Комарова, заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева, генеральный директор Русской медиагруппы Любовь Маляревская, генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков, генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Среди поднятых вопросов — региональный опыт на примере Ханты-Мансийского автономного округа, Мурманской области, Хабаровского края и Якутии, а также взгляд на отрасль со стороны крупнейших игроков киноиндустрии, меры поддержки, привлечение в регионы туристов через креативные индустрии, необходимость объединения для большей доли экспорта российского продукта на азиатский рынок.

В ХМАО ежегодно проводится Международный кинофестиваль дебютов «Дух огня», он для тех, кто впервые себя пробует в кинопроектах. По словам Натальи Комаровой, именно этот опыт позволил понять то, что «креативные индустрии — это полноправная отрасль экономики, важно создать условия, чтобы люди, задействованные в творческих сферах, чувствовали себя конкурентными». В этом году в ХМАО запускаются рибейты, региональные грантовые конкурсы для киноиндустрии, а для профессионального экспертного сопровождения и подготовки кадров заключены договоры с ведущими киностудиями страны. По оценке властей к 2030 году доля вклада во внутренний валовый продукт должна достигнуть 2,7%.

В Мурманской области рибейты запущены с 2019 года, сейчас каждый вложенный рубль приносит 5 в бюджет. Кроме того, активно организовываются туры для кинорежиссеров, выдаются гранты для молодых авторов фильмов.

Любовь Маляревская, генеральный директор Русской медиагруппы отметила, что «предыдущие 10 лет российский кинематограф активно развивался и хорошо был встречен международными компаниями. Пандемия стала стимулом для развития онлайн-платформ, после февраля 2022 года открылись новые возможности для развития отечественного кинематографа с уходом ряда крупных игроков с российского рынка». У российского зрителя есть большой запрос на военное и патриотическое кино, опять же, в ответ на запрос зрителя активно развивается социально-агрессивный контент про подростков и взаимоотношения. Сейчас, в сложной ситуации, на фоне развития онлайн-площадок, находится прокат в кино. Прошедшее лето стало тяжелым для российского кинематографа, что привело в том числе к закрытию ряда кинозалов, при этом, Федора Щербакова, генерального директора «Ленфильма» сейчас ощущается беспрецедентная поддержка со стороны государства: «Мы на пороге большого бума отечественного кино, за последние 4 года оно сделало огромный рывок, получено множество наград на международных кинофестивалях».

Кроме того, он отметил необходимость развития региональных продюсерских центров.

Яркий пример развития анимационного искусства нашей страны — студия «Мечталет» из Хабаровска, она успешно работает в регионе и завоевывает азиатские рынки.

«За два года мы сделали большой рывок вперед, наш сериал «Спина к спине» про школьные рюкзачки сегодня — на всех ключевых площадках Казахстана, Южной Кореи, Японии, есть интерес других стран», — рассказал Виталий Тен , сооснователь студии анимации «Мечталёт».

Команда активно привлекает средства институтов развития и грантооператоров, сейчас в регионе при поддержке Президентского фонда культурных инициатив создан детский анимационный кластер, через него прошли более тысячи человек из профсообщества, анимации активно обучаются школьники. В конце сентября в регионе стартует первый международный фестиваль анимационного кино «Анимур», участие примут 76 стран, подано свыше 1200 заявок, планируется 26 премьер, будет работать международная комиссия с очным участием представителей Аргентины, Ирана, Казахстана. Спикер отметил, что для развития анимации в индустрию нужны встраивать продюсерский центр АТР, чтобы развивать сотрудничество с Кореей, Японией, Китаем, организовывать работу сообществ, в том числе с точки зрения продвижения и маркетинга.