Кызыл, , 08:08 — REGNUM Собственные доходы Тувы за первое полугодие 2022 года составили 3,87 млрд рублей, что на 23% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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По данным министерства финансов республики, большую часть доходов составили налог на доходы физлиц — около 2,37 млрд рублей. Прирост за год составил 99 млн рублей или 4%. При этом самый большой рост отмечен по налогу на прибыль, которые достигли 756 млн рублей (+261 млн или на 53%).

«В плюсе идут, в частности, компании «Лунсин», «Тываэнерго», «ЕвразХолдинг Финанс», «Тардан Голд», «Восток», а также региональное отделение Сбербанка», — уточнили в правительстве.

Поступления от акцизов выросли на 153 млн рублей или на 24% до 793 млн. Кроме того, выросли объёмы доходов от налога на имущество организаций и граждан, от транспортного налога.